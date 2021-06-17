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17 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Baraja daldı, otomobili bırakıp gitti

Baraja daldı, otomobili bırakıp gitti

arabanın barajdaki görüntüsü

( BURSA ) BURSA

Bild Irak Trol 


- Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada yoldan çıkan otomobil baraj sularına daldı. Sürücü, aracı bırakıp gitti.Kaza Hamzabey Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, toprak yoldan giderken sürücüsünün kontrolünden çıkarak baraj sularına daldı. Yarısı baraj sularına gömülen araçtaki sürücü, zorlukla kurtuldu. Sürücü, aracını bırakarak olay yerinden ayrıldı.Olay yerinden geçen vatandaşlar, durumu İnegöl Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi. Olay gerine gelen ekipler, aracın kime ait olduğunu araştırma çalışmaları başlattılar.
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