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29 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Baraj sularında kaybolan Mürsel Meracıoğlu'nu arama çalışmalarına komando ekipleri de katıldı

Baraj sularında kaybolan Mürsel Meracıoğlu'nu arama çalışmalarına komando ekipleri de katıldı

çalışmalardan detay

Komando Akkale Baraj Kapakları Sahil Güvenlik Sualtı Kamera 

-komando ekiplerinin aramasından detay
-sahil güvenlik ekiplerinin 3 boyutlu sualtı kamerasıyla tarama yapmalarından detay

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde otomobilin baraj suyuna kapılması sonucu kaybolan Mürsel Meracıoğlu için 3. günde arama çalışmaları soğuk havaya rağmen tekrar başladı.
Arama çalışmalarına Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı komando timleri de karadan destek veriyor. Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde 27 Ocak Çarşamba günü saat 07.45 sıralarında Ayvacık Barajı yanındaki toprak yolda biriken suya kapılan Mürsel Meracıoğlu(40) ile Filiz Soydoğan Çiçek'i (50) kaybolmuştu. Yapılan arama-kurtarma çalışmalarında dün Filiz Soydoğan Çiçek’in cansız bedenine ulaşıldı. Kurtarma çalışmalarının 3’ncü gününde Mürsel Meracıoğlu için çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bölgede AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekiplerince baraj suyunda arama çalışmaları devam ederken, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı komando birlikleri de baraj kapakları ve çevresinde karama çalışmalarına destek veriyor.
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