Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Baraj kapakları açıldı, vatandaşlar suda mahsur kaldı

Baraj kapakları açıldı, vatandaşlar suda mahsur kaldı

Baraj suları yükselmesinden detay

Mahsur Kaldı Baraj Kapakları Yükselen 

-Çay sularında mahsur kalan araçlardan detay
-Traktör ile mahsur kalan araçları kurtarmasından detay
-Mahsur kalan araçları vatandaşların izlenmesinden detay
-Batman çay alanından detay
-detaylar

( BATMAN ) BATMAN

- Batman’da baraj kapakları açıldı, birçok vatandaş Batman Çayı'nda mahsur kaldı.Batman'da baraj kapaklarının açılması sonrası yükselen sular nedeniyle birçok vatandaş çayda mahsur kaldı. Batman Çayı'nda aracıyla birlikte mahsur kalan vatandaşlardan Hakan Babür, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Babür, piknik yapmak için bölgeye geldiğini, bir anda suların yükseldiğini ve aracıyla mahsur kaldığını söyledi.


loading...
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement