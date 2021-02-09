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09 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Baraj gölüne düşen güvercin, suya giren muhtar tarafından kurtarıldı

Baraj gölüne düşen güvercin, suya giren muhtar tarafından kurtarıldı

Muhtarın güvercini kurtarması

Köy Muhtarı Baraj Gölü Irak 

-Güvercinin kıyıya çıkarılması
-Bölgede uçan kuşlar
-Genel ve detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ'da bir baraj gölüne düşen güvercin buz gibi suya giren 26 yaşındaki muhtar tarafından kurtarıldı. Alınan bilgiye göre, Karakoçan ilçesine bağlı Alayağmur Köyü sınırlarında Tatar Baraj Gölü'ne atmacanın pençesinden kurtulan tahtalı güvercin düştü. Güvercinin düştüğünü gören 26 yaşındaki köy muhtarı Düzgün Ali Şahin, can yeleği takarak kıyafeti ile suya girdi. Suyun soğukluğuna aldırış etmeyen Şahin, güvercini kurtararak örnek bir davranış gösterdi. Kurtarılan güvercini kurutan ve bakımını yapan Şahin, tekrardan doğal ortamına bıraktı. (CK-HİV-
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