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Baraj gölünden 5 saat sonra cansız bedeni çıkarıldı
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1 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Baraj gölünden 5 saat sonra cansız bedeni çıkarıldı

Baraj gölünden 5 saat sonra cansız bedeni çıkarıldı

Arama çalışmalarından görüntü

Jandarma Baraj Gölü 

-Ekiplerden görüntü
-Yakınların ağlamasından görüntü
-Cansız bedenin götürülmesinden görüntü

( DENİZLİ ) - DENİZLİ

- Denizli’nin Güney ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için girdiği baraj gölünde kaybolan Halil İbrahim Gökmen’nin, 5 saatlik çalışmanın ardından cansız bedenine ulaşıldı. Olay, Güney ilçesi Cindere Baraj Gölü’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 33 yaşındaki Halil İbrahim Gökmen, arkadaşlarıyla birlikte baraj gölüne geldi. Burada serinlemek için arkadaşlarıyla beraber suya giren Gökmen bir anda kayboldu. Arkadaşları Gökmen’i aramalarına rağmen bulamayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler Gökmen’ni bulmak için gölette çalışma başlattı. 5 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı Ekipler Gökmen’in kaybolduğu alanda suyun akıntısına doğru çalışmalarını gerçekleştirirken, yakınları ve arkadaşları gözyaşları içirişinde gelecek mutlu haberi bekledi. Aradan geçen 5 saatlik zaman sonrası Gökmen’in cansız bedeni kaybolduğu yerin yakınlarında bulundu. Arkadaşları gözyaşları içerisinde cansız bedeninin çıkarılmasını seyrederken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. (EEP-MB-
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