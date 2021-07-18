Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
Baraj gölünde tehlikeli serinlik
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
Baraj gölünde tehlikeli serinlik

Baraj gölünde tehlikeli serinlik

Baraj gölüne atlayan çocuklar

Göller Hava Sıcaklığı Baraj Gölü Kız Çocuğu 

-Baraj gölünde yüzen çocuklar
-Baraj gönünde suyla oynayan kız çocuğu
-Suya atlayan çocukların konuşmaları

( DENİZLİ ) DENİZLİ

- Denizli'de 40 dereceyi aşan çöl sıcaklarından bulanarak serinlik arayışına giren çocuklar, çareyi baraj gölünün serin sularına atlamakta buldu. Çocukların hiç bir önlem almadan girdikleri barajdaki tehlikeli serinlikleri yürekleri ağza getirdi.Denizli’de mevsim normallerinin üzerinde seyir eden sıcak hava nedeniyle bunalanlar serinlemenin yollarını arıyor. Çivril ilçesinde de sıcaktan bunalanlar serinlemek için Işıklı Baraj Gölüne giriyor. Baraj gölünü içinde bulunan beton bentlerin üzerinden soğuk suya atlayan çocuklar tehlikeye rağmen suya atlamaktan vazgeçmiyor.Denizli’nin Çivril ilçesinde bulunan Işıklı Baraj Gölü sıcak havadan kaçanların uğrak yeri oldu. Baraj gölü içinde beton bankların üzerinden gölün serin sularına atlayan çocuklar tehlikeli görüntülere sebep oldu. Çöl sıcaklarının etkili olduğu Denizli’de serinlemek isteyenler süs havuzlarıyla birlikte tehlikeli baraj göllerine de akın etti. Işıklı Barajında serinlemek isteyen gençlerde bentlerin üzerinden suya atladı. Araba iç lastiklerinden tahtalar yardımı ile girdikleri baraj gölünde serinlemeye çalıştı. Suya atlayan gençler, "Burası Işıklı Gölü hava sıcaklığı 40 derece suyun sıcaklığı 19-20 derece. Suda serinliyoruz. Eğleniyoruz. Güzel gün geçiriyoruz" dediler.
İlgili Foto Galeriler
Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı