Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Baraj gölünde kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları yeniden başladı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Baraj gölünde kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları yeniden başladı

Baraj gölünde kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları yeniden başladı

- Baraj gölünden görüntüler

Polis Jandarma Bild Baraj Gölü Kız Çocuğu 

-- Ekiplerden görüntüler
-- Dalgıçlardan görüntüler
-- Dalgıçların arama yapması
-- Aileden görüntüler

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri'de serinlemek için girdikleri Sarımsaklı Barajı’nda kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları sabahın erken saatlerinde yeniden başladı.
Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesinde bulunan Sarımsaklı Barajı'na Doğu Türkistan uyruklu H.M. (10) ve S.A. (16) isimli 2 kız çocuğu girdi. Kızların suda çırpındığını gören aynı kafileden A.T. (28) de onları kurtarmak için baraja girdi. Baraja giren 3 kişi suda kaybolunca durum ekiplere bildirildi.
İhbarın ardından olay yerine jandarma, AFAD, UMKE ve Türkuaz Sualtı ve Akarsu Arama Kurtarma Derneği balık adamları sevk edildi. Balık adamların yaklaşık 4 saatlik arama çalışması sonucunda şahıslara rastlanılamadı. Havanın kararması nedeniyle arama çalışmalarına ara verildi.
Sabah erken saatlerde kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam etti. Jandarma, AFAD, UMKE ve Türkuaz Sualtı ve Akarsu Arama Kurtarma Derneği balık adamları baraj gölünde çalışmalara başladı.
Ayrıca Mersin ve Konya'dan gelen polis dalgıçlar da baraj gölündeki arama faaliyetlerine katıldı.
Öte yandan ailenin acılı bekleyişi de sürüyor. (TB-
İlgili Foto Galeriler
Süleyman Soylu Muş'ta Mehmetçik'le BayramlaştıSüleyman Soylu Muş'ta Mehmetçik'le Bayramlaştı
Samsun'da Korkunç KazaSamsun'da Korkunç Kaza
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı