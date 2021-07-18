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Baraj gölünde facia: 2 ölü, 3 kayıp
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18 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
Baraj gölünde facia: 2 ölü, 3 kayıp

Baraj gölünde facia: 2 ölü, 3 kayıp

Vali Masatlı'nın açıklamaları

Sudan 

-olay yerinden görüntüler
-detaylar

( AMASYA -2) AMASYA

- Amasya Suluova Derinöz Baraj Gölü'nde facia yaşandı. Aynı aileden suda kaybolan 5 kişiden ikisinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Olay yerine gelerek itfaiye ve AFAD’ın yaptığı kurtarma çalışmalarını takip eden Amasya Valisi Mustafa Masatlı, açıklamalarda bulundu. Vali Masatlı, “Levent Cenikli isimli çocuğumuzun suya düşmesi sonucu akabinde kendi aile fertlerinden 4 kişi de suya giriyor ve daha sonra da olay gerçekleşti. Elif Cenik ve Sultan Cenik'i sudan çıkarttık. Emrullah Cenik, Havvanur Cenik ve Levent Cenik'i kurtarma çalışmaları devam ediyor” diye konuştu.

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