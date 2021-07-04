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Barabar Caz Tatili’nde coşturdu
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4 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
Barabar Caz Tatili’nde coşturdu

Barabar Caz Tatili’nde coşturdu

KONSER DETAYLAR

( BURSA ) - BURSA

Canlı Performans Festival Forma 


- Müziğe hasret kalanlara doyasıya caz keyfi yaşatan 6. Nilüfer Caz Tatili’nde sahne alan Barabar, sergilediği muhteşem sahne performansıyla festival izleyicisinden tam not aldı. 6.Nilüfer Caz Tatili’nde sahne alan Barabar, Balat Atatürk Ormanı sahnesinde müzikseverlerle buluştu. Grup üyeleri, Türk Halk Müziği melodilerini Batı müziği enstrümanları ve altyapısıyla düzenledikleri canlı performans kayıtlarından oluşan “Memleket Nere?” adlı albümde yer alan türkülerle izleyici karşına çıktı. Serkan Keskin, Taner Ölmez ve Fırat İkisivri’nin birlikte müzik yapmalarıyla başlayan Barabar’ın yolculuğu ekibe daha sonra müzik profesyonelleri Caner Malkoç, Cihan Tanrıverdi, Özgür Taş, Serkan Polat ve Sibel Altan’ın dâhil olmasıyla büyüdü. Özgün tarzıyla kısa sürede geniş bir hayran kitlesine sahip olan Barabar, Nilüfer Caz Tatili’nde de bir kez daha hayranlarının gönlünü fethetti. Büyük ilgi gören konserde Barabar, sergilediği muhteşem sahne performans ile festival izleyicisinden tam not aldı. Grup üyelerinin sahnedeki coşkusu izleyiciye de yansıyınca konser alanı keyifli anlara sahne oldu. Konser sonunda sahneye çıkan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız, Barabar üyelerine güzel gece için teşekkür etti. (AÇ-E)
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