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14 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Banyoda ölü bulunan çift son yolculuklarına uğurlandı

Banyoda ölü bulunan çift son yolculuklarına uğurlandı

- Cenazeden genel ve detay görüntüler

( İZMİR ) - Şofbenden zehirlenen genç çifte gözyaşlı veda İZMİR

Benin Cenaze Cenaze Namazı Ameliyat 


- İzmir’in Bornova ilçesinde, kaldıkları evin banyosunda şofbenden sızan gazdan zehirlenen Volkan ve Sevim Atılgan çifti, gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğurlandı. İzmir’in Bornova ilçesinde bir süre önce ameliyat olan anneleri Pervin Atılgan’a yardımcı olmak için aynı evde kalan Volkan (36) ve Sevim Atılgan (30), banyo şofbeninden sızan gazdan zehirlenerek yaşamını yitirdi. Genç çiftin cenazelerini İzmir Adli Tıp Kurumundan teslim alan yakınları, Atılgan çiftini defnetmek için Bornova Naldöken Mezarlığına getirdi. Burada kılınan cenaze namazının ardından genç çift, gözyaşları ve dualar ile defnedildi. Atılgan çiftinin yakınları güçlükle ayakta durabilirken, Volkan ve Sevim Atılgan yan yana mezarlarda toprağa verildi.
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