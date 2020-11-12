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12 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Bankta bırakılan çanta ve kıyafetler polisi alarma geçirdi

Bankta bırakılan çanta ve kıyafetler polisi alarma geçirdi

Banka bırakılan çanta ve kıyafetlerden detay

Mel B Polis Bild Polis Ekipleri Irak 

-Ekiplerin arama çalışmalarından detay
-Drone

( SİNOP -DRONE) SİNOP

- Sinop’ta bir bankın üzerine bırakılan kıyafet ve çanta polisi alarma geçirdi. Polis muhtemel bir intihar durumuna karşın olay yeri yakınındaki sahil ve uçurum kenarında arama yaptı. Olay, Karakum mevkisinde belediye spor aletlerinin bulunduğu bir parkta meydana geldi. Spor yapmaya gelen vatandaşlar parktaki bankın üzerinde sahipsiz bir çanta ve kıyafetlerin olduğunu fark etti. Vatandaşlar bir süre bekledikten sonra çantayı ve kıyafetleri kimsenin almaya gelmemesi üzerine durumu polis ekiplerine bildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler önce çantayı ve kıyafetleri inceledi. Çantadan herhangi bir kimlik çıkmaması üzerine polisler intihar olabileceği düşüncesiyle bankın çevresinde deniz ve uçurum kenarlarında arama başlattı. Havadan drone desteği ile de yapılan aramalar sonucunda herhangi bir intihar bulgusuna rastlanılmazken olay yerine yaklaşık 20 metre uzaklıkta kan izleri görüldü.
Kan izlerini takip eden polis ekipleri kan izlerinin bittiği çöp konteynırı içerisinde de arama yaptı. Çöp kutusunda yapılan aramada atık malzemeler ve kıyafetler çıktı. Bankta bırakılan kıyafetler incelenmek üzere polis ekiplerince alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. (OSM-SLH-
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