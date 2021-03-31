Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Bankaya götüreceği 200 bin lirayı ayarladığı hırsıza çaldırdı: O anlar kamerada

Bankaya götüreceği 200 bin lirayı ayarladığı hırsıza çaldırdı: O anlar kamerada

Hırsızın çantayı çalma anı

Adli Kontrol Osmanpaşa Harekete Geç Polis Ekipleri Döviz Bürosu 

-
-çalma anı ısmıyle ftpde

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Bayrampaşa’da özel bir hastanede çalışan şoför, döviz bürosuna götürmesi için verilen 200 bin lirayı ayarladığı çocuğa çaldırdı. Çocuğun çantayı çalma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, geçen hafta Gaziosmanpaşa'da meydana geldi. İddiaya göre, özel bir hastanede çalışan, hasta nakil aracı şoförüne döviz bürosuna götürülmesi için 200 bin lira para verildi.
Şoför parayı teslim etmek için yola çıktı. Bir süre sonra bir dönercide durup döner almak için aracından indi. İddiaya göre o sırada aracın kapısını açık bıraktı ve küçük bir çocuk içi para dolu çantayı alarak hızla uzaklaştı. Ambulans şoförü ise durumu polise bildirdi. Bayrampaşa Asayiş Büro ekipleri hemen harekete geçerek çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Görüntüleri inceleyen ekipler şüphelinin kimliğini tespit ederek, çocuğu gözaltına aldı. Bayrampaşa Asayiş Büro Amirliğine getirilen çocuk, çelişkili ifadeler verince polis ekipleri çalışmalarını derinleştirdi. Ekipler, küçük hırsız ve araç şoförünün aynı mahallede oturduğunu ve çocuğun ağabeyi ile şoförün arkadaş olduğunu tespit etti. Bayrampaşa polis ekiplerinin yaptığı hummalı çalışmalar neticesinde şüphelilerin 1 ay önce bu olayı planladıkları ve hastane şoförünün döner almaya giderken kapıyı bilerek açık bıraktığı öğrenildi. Ekipler şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerin Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edildiler. İki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Parayı çalması için ayarlanan çocuk ise kameralara yansıdı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement