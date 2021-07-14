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Bankamatikten para çekerken üzerine caraskal düştü
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14 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Bankamatikten para çekerken üzerine caraskal düştü

Bankamatikten para çekerken üzerine caraskal düştü

- Yaralı kadının ambulansla hastaneye gelişi

Yaşlı Kadın Polis Karakolu Bankamatik Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-- Olay yeri detaylar
-- Calaskal detay
-- Polis ekipleri detay

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da para çekmek için gittiği bankamatikte işlem yaptığı sırada bir kadının üzerine calaskal düştü. Olay, sabah saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Alemdar mahallesinde bulunan bir bankamatik önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bankamatikten para çekmek için gelen 50 yaşındaki kadın Azime K. işlem yaptığı sırada üst katında bulunan dükkana ait calaskal aniden düştü. Omzundan ve boynundan yaralanan yaşlı kadına ilk yardımı iş yeri sahibi ve karşısında bulunan polis karakolundaki ekipler yaptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı. (HG-
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