Bankamatik dolandırıcıları önce kameraya sonra polise yakalandı

-Şüphelilerden ele geçirilen aparatlar ve paralar

-Arama tarama faaliyetleri

-Zanlıların emniyetten adliyeye sevk edilişi

-Diğer detaylar



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- İstanbul'da ATM'lerden banka müşterilerinin kartlarını kopyalayarak ulaştıkları bilgilerle, vatandaşların paralarını çeken 3 kişi, tamirhaneye düzenlenen baskınla yakalandı. Şüphelilerin çok sayıda kişinin hesabından para çektikleri tespit edilirken, o anlar ATM kameralarına da yansıdı. Edinilen bilgilere göre; Tuzla ve çevresinde farklı tarihlerde meydana gelen 3 ayrı farklı “Banka ve Kredi Kartı Kopyalama” konusu ile suç duyurusu yapıldı. Yapılan suç duyurusu üzerine harekete geçen İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geniş çaplı çalışma başlattı. Emniyet ekipleri, vatandaşların hesaplarından para çekilen banka ATM'lerini incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde bazı şüphelilerin bankaların ATM'lerine kopyalama aparatı ve kamera düzeneği yerleştirdikleri belirlendi. Şüphelilerin olayda kullandıkları ileri sürülen aracın plakasından yola çıkan polis, önce otomobil sahibi İ.Y.’yi buldu. Otomobil sahibi İ.Y., polise verdiği ifadede aracını İlyas T.(32) adlı bir başka şahsa emanet verdiğini, bu şahsın araç ile kaza yaptığını ve aracı oto sanayi sitesine bıraktığını söylediği belirtildi. Polis bu bilgiler doğrultusunda çalışmalarını genişleterek fiziki takip başlattı. ATM’lere kopyalama aparatlarını yerleştirdikleri iddia edilen İlyas T. ile birlikte Atakan Y. (31), Hazar D. (20) ve Ali D. (32) isimli 4 şüphelinin Kadıköy’ye bağlı İçerenköy Mahallesinde bulunan bir tamirhaneye geleceklerini belirleyen polis, beklemeye koyuldu. Polis, 4 şüpheliyi tamirhaneye geldikleri sırada yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerlerinde, tamirhaneye geldikleri araç içinde ve adreslerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait 7 fişek, 5 adet ATM kart kopyalama aparatı, 2 adet kart kopyalamakta kullanılan gizli kamera bölmeli aparat, 30 adet kopyalanmış banka kartı, 2 adet dizüstü bilgisayar, çeşitli ebatlarda bantlar, 1 polis rozeti, kart kopyalamak suretiyle elde edildiği değerlendirilen 2 bin 725 lira para ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından önceki gün adli makamlara sevk edilen şüphelilerden Hazar D. ve Ali D. isimli şahıslar işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı. İlyas T. ve Atakan Y. isimli şahıslar ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. (SK-ZA-



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