- Bankadan çıkan adamı gasp etmeye çalışan çete üyeleri yakalandı

-Asayiş Şubeden çıkışları



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Büyükçekmece'de bankadan çıkan adamın 530 bin TL'sini gasp etmeye çalışan çete üyeleri, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Olay, 30 Aralık 2020 günü saat 14.00 sıralarında Büyükçekmece'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.Y bir bankadan 530 bin TL para çekti. Daha önceden İ.Y’ yi takip eden şahıslar otomobiline binip hareket ettiği esnada yanına yaya olarak gelip aracı durdurdular. Silah zoruyla parayı almaya çalışan şahıslar tam o esnada yanlarından polis arabası geçerken korkup kaçarak uzaklaştılar. Yılbaşı öncesi operasyon Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelilerden Necmettin D. (43) olay günü Silivri'de kıskıvrak yakalandı. Diğer şüpheliler Sefa A. (24) Sezai D.(39) ve Abdurrahman Ç. (43) ise 31 Aralık günü yapılan operasyonla evlerinde gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda olayda kullanılan kurusıkı tabanca ve 4 adet fişek ele geçirildi. Şahıslar Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (ÖFA



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