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16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Bankada olay ihbarı, ekipleri harekete geçirdi

Bankada olay ihbarı, ekipleri harekete geçirdi

BANKADAN GÖRÜNTÜ

Polis Polis Merkezi Asılsız İhbar Harekete Geç Polis Ekipleri 

-EKİP ARAÇLARINDAN GÖRÜNTÜ

( ZONGULDAK ) - ZONGULDAK

- Zonguldak’ta Gazipaşa Caddesinde bir bankada olay olduğu ihbarı ekipleri harekete geçirdi. Olay akşam saatlerinde Gazipaşa Caddesinde meydana geldi. Bir bankada olay olduğu ihbarı polis merkezine ulaştı. İhbarın ardından bankaya çok sayıda polis ve itfaiye ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri ihbarın asılsız olduğunu anlayınca olay yerinden ayrıldı. Diğer yandan ekipleri biranda karşısında gören görevliler ise büyük şaşkınlık yaşadı. Polis asılsız ihbar yapan kişiyi araştırmaya başladı.

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