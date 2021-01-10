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10 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Bankada ilginç hırsızlık...Banka şubesine girip elektrikli ısıtıcı çaldılar

Bankada ilginç hırsızlık...Banka şubesine girip elektrikli ısıtıcı çaldılar

Banka şubesinden görüntü

Akalan Alaska Hırsız Polis Ekipleri Banka Şubesi 

-Alarmın çalması
-Polisin çalışması
-Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Şişli'de bir banka şubesine giren 3 kişi, elektrikli ısıtıcı çaldı. İlginç hırsızlık sonrası polis zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Edinilen bilgilere göre olay sabah erken saatlerde Halaskargazi Caddesi'nde bulunan bir banka şubesinde yaşandı. Şubeye gelen 3 kişi kapıyı zorlayarak içeri girdi. Bankadaki elektrikli ısıtıcıyı çalan zanlılar olay yerinden kaçtı. Bankanın alarmının çalması üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları incelemede sadece elektrikli bir ısıtıcının çalındığını belirledi. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
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