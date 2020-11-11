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11 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- Banka önüne bırakılan şüpheli çantalar paniğe neden oldu

- Banka önüne bırakılan şüpheli çantalar paniğe neden oldu

-Şüpheli çantalardan detay

Uzaktan Kumanda Güvenlik Önlemi Fünye Şüpheli Çanta Polis Ekipleri 

--Polis ekiplerinden detay
--Patlatılma anı
--Not: Görüntü tünele

( SİVAS )- Sivas’ta bir bankanın önüne bırakılan sırt çantası ile valiz polis ekiplerini alarma geçirdi, uzaktan fünye ile patlatılan çantalardan erkek elbiseleri ile kitaplar çıktı SİVAS

- Sivas’ta bir bankanın önüne bırakılan sırt çantası ile valiz polis ekiplerini alarma geçirdi, uzaktan fünye ile patlatılan çantalardan erkek elbiseleri ile kitaplar çıktı. Edinilen bilgilere göre olay Sivas kent merkezi Kümbet Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde bulunan bir bankanın önünde meydana geldi. Banka önüne bırakılan sırt çantası ile valizden şüphelenenler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri şerit çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı. Öte yandan şüpheli çantaların bulunduğu alana yakın caddeler bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Çantalar uzman ekiplerce uzaktan kumandalı fünye ile patlatıldı. Patlatılan çantalardan erkek kıyafetleri ile bazı kitaplar çıktı. Vatandaşlar rahat bir nefes alırken polis olayla ilgili inceleme başlattı. (OE-GF-
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