Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Banka önünde sosyal mesafesiz kuyruk

Banka önünde sosyal mesafesiz kuyruk

Tokat'ta bir banka şubesi önünde sıraya giren vatandaşlar

Aritas Uttu Banka Şubesi 

-Sosyal mesafe kurallarına uyulmaması
-Polisin vatandaşları uyarması
-Çiftlilerle röp.

( TOKAT -ÖZEL) TOKAT

- Tokat'ta şeker pancarı ödemesini almak için sıraya giren çiftçiler sosyal mesafe kurallarını unuttu.Tokat Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan son vaka haritasında, Covid-19 vakalarının en yoğun olduğu 7 il arasında gösterilmişti. Bugün Tokat’ta oluşan bir görüntü, Tokatlıların bu haritadan ders çıkartmadığını gözler önüne serdi. Covid-19 tedbirlerinin devam etmesine rağmen Gazi Osman Paşa Bulvarı üzerinde bulunan bir banka şubesi önünde uzun kuyruklar oluştu. Kalabalığa şeker pancarı parası almak için sıraya giren gidenlerin neden olduğu anlaşıldı. Sosyal mesafe kurallarının ihlal edildiği kuyruğu görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Polis ekipleri, sosyal mesafe konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu. Pancar üreticileri uzayıp giden kuyruktan yakınarak, soğukta havada uzun süredir kuyrukta beklediklerini dile getirdi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement AdvertisementAdvertisement Advertisement