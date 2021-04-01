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01 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Banka çalışanın hesabını boşalttığı yalanıyla 40 bin lirasını dolandırdılar

Banka çalışanın hesabını boşalttığı yalanıyla 40 bin lirasını dolandırdılar

DOLANDIRILAN KADININ POLİSLERE EVİNİN ÖNÜNDE OLAYI ANLATMASI

Başsavcı Jandarma Harekete Geç Genç Kadın Banka Şubesi 

-KADININ BANKAYA POLİSLERLE GELMESİ
-DETAYLAR

( ANTALYA )- Kucağında çocuğuyla polislerle birlikte banka şubesine gelen kadın uzun süre şoku üzerinden atamadı- Dolandırıldığını parayı havale ettikten sonra anladı ANTALYA

- Antalya'da telefon dolandırıcılarının oyununa gelen kadının 40 bin lirasından oldu. Dolandırıcılarının hesabına 40 bin lirayı havale ettikten sonra dolandırıldığını anlayan kadın ile birlikte bankaya giden Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmada paranın İzmir ilinden çekildiğini belirledi.Olay, Manavgat ilçesi Yayla Mahallesi'nde yaşandı. İhbar üzerine harekete geçen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Hacer Akdemir isimli genç kadının telefon dolandırıcıları tarafından dolandırıldığını belirledi. Kucağında çocuğuyla birlikte asayiş ekiplerinin yanına gelen Hacer Akdemir, ev telefonundan arandığını belirterek, “Telefondaki kişiler bankadan bir çalışanın hesabımla ilgili işlem yaptığını, hesabımdan başka yere para aktardığını, benim gibi çok sayıda kişi olduğunu ,banka çalışanının yakalandığını ve jandarmada nezarette olduğunu söyledi.

Bana bankaya giderek başsavcının katibi olduğunu belirttikleri Mehmet Aydın hesabına 40 bin lira para göndermemi, bu para ile olayı aydınlatacaklarını beni bu işten kurtaracaklarını anlattılar. Babamın hesabından da aynı şekilde para çekip hesaba aktarmamı istediler. Babamın evden çıkamayacağını bundan dolayı gönderemeyeceğimi söyledim. Banka şubesine gelerek verdikleri hesaba parayı gönderdim. Bir başka bankadan da para göndermemi isteyince dolandırıldığımdan şüphelenmeye başladım. Başka para göndermedim ve 112’yi aradım” dedi.
Kocasının Manavgat’ta iş bulamadığı için İstanbul’a gidip orada çalıştığını, evde yaşlı babasına baktığını söyleyen genç kadın, kucağında çocuğuyla birlikte ifadesi alınmak ve şikayetçi olması için emniyete götürüldü.Diğer taraftan banka şubesinde yapılan incelemede, genç kadının yatırdığı 40 bin TL’nin İzmir’den çekildiği belirlendi.
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