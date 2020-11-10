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10 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
- Bank Asya'nın kurucu ortağı Kamil Yavuz M. tutuklandı

- Bank Asya'nın kurucu ortağı Kamil Yavuz M. tutuklandı

ARŞİV

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Polis Sahte Kimlik Akalan Kripto Firari Zanlı 


- Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda yakalanan Bank Asya'nın kurucu ortaklarından Kamil Yavuz M., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Edinilen bilgilere göre; geçtiğimiz günlerde Ankara polisinin FETÖ/PDY yönelik düzenlediği operasyonda, Bank Asya'nın kurucu ortaklarından olan firari zanlı Kamil Yavuz M., Ankara’da saklandığı adreste sahte kimlikle yakalanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca örgüte yönelik yürütülen soruşturma kapsamında uzun süreden beri aranan firari FETÖ üyesi Kamil Yavuz M., sorgulanmak üzere Pazar günü İstanbul’a getirildi.
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesinde sorguya alınan örgüt üyesinin, FETÖ/PDY üyelerince kullanılan gizli haberleşme programı ByLock’u kullandığını kabul ettiği, ancak bu kripto programı telefonuna kendisinin yüklemediğini ifade ettiği öğrenildi. M., emniyetteki sorgusunda içinde bulunduğu örgütle ilgili daha fazla ayrıntı vermekten kaçındığı ifade edildi. Örgütün mali yapısında büyük önem taşıyan kapatılan Bank Asya’nın kurucu ortaklarından olduğu öne sürülen M., polisteki işlemlerinin ardından öğlen saatlerinde Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Fetullahçı Terör Örgütüne üye olmak suçundan çıkarıldığı mahkemece “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan tutuklandı. FETÖ üyesi Kamil Yavuz M.'nin, örgütün “Türkiye mütevelli heyeti”ndeki himmet ağının önemli isimlerinden ve Bank Asya'nın kurucu ortaklarından olduğu kaydedildi. Hakkında FETÖ yöneticisi olduğuna dair çok sayıda beyan bulunduğu ve örgütün gizli haberleşme ağı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilmişti. (SK- MB-
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