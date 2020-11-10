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10 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Bank Asya'nın kurucu ortağı FETÖ üyesi adliyeye sevk edildi

Bank Asya'nın kurucu ortağı FETÖ üyesi adliyeye sevk edildi

arşiv

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

Polis Sahte Kimlik Akalan Kripto Firari Zanlı 


- Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda yakalanan Bank Asya'nın kurucu ortaklarından Kamil Yavuz M., adliyeye sevk edildi. Alınan bilgilere göre; Ankara polisinin FETÖ/PDY yönelik düzenlediği operasyonda, Bank Asya'nın kurucu ortaklarından olan firari zanlı Kamil Yavuz M., geçtiğimiz Cumartesi günü Ankara’da saklandığı adreste sahte kimlikle yakalanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca örgüte yönelik yürütülen soruşturma kapsamında uzun süreden beri aranan firari FETÖ üyesi Kamil Yavuz M., sorgulanmak üzere Pazar günü İstanbul’a gönderildi. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesinde sorguya alınan örgüt üyesinin, FETÖ/PDY üyelerince kullanılan gizli haberleşme programı ByLock’u kullandığını kabul ettiği, ancak bu kripto programı telefonuna kendisinin yüklemediğini ifade ettiği öğrenildi. M., emniyetteki sorgusunda içinde bulunduğu örgütle ilgili fazla ayrıntı vermediği kaydedildi. Örgütün mali yapısında büyük önem taşıyan kapatılan Bank Asya’nın kurucu ortaklarından olduğu öne sürülen M., ifade işlemlerinin ardından öğlen saatlerinde Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. (SK-HK-
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