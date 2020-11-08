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08 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Bank Asya’nın kurucu ortağı FETÖ firarisi İstanbul’a getirildi

Bank Asya’nın kurucu ortağı FETÖ firarisi İstanbul’a getirildi

Kamil Yavuz M.’nin sağlık kontrolü çıkışından ve emniyete girişinden görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Akalan Trol 


- FETÖ/PDY’ye yönelik düzenlenen operasyonda Ankara’da yakalanan Bank Asya’nın kurucu ortaklarından Kamil Yavuz M. İstanbul’a getirildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda Bank Asya’nın kurucu ortağı olan FETÖ firarisi Kamil Yavuz M., dün üzerinde başkası adına düzenlenmiş kimlikle gözaltına alınmıştı. Kamil Yavuz M., hakkında verilen arama kararı kapsamında İstanbul’a getirildi.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, ifade vermek üzere İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’ne gönderildi. Öte yandan İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında arama kararı bulunan ve uzun zamandır gizlenmek için kılık değiştiren şüphelinin, Türkiye Mütevelli Heyetindeki Himmet Ağının önemli isimlerinden olduğu, Bylock kullanıcısı olduğu, hakkında çok sayıda FETÖ yöneticisi olduğuna dair beyan bulunduğu da tespit edilmişti.
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