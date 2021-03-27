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27 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Bangladeş’teki Rohingya mültecileri için yeni sahra hastanesi gönderildi

Bangladeş’teki Rohingya mültecileri için yeni sahra hastanesi gönderildi

Kargo uçağından görüntüler

Hastane Sahra Hastanesi Mülteci Kargo Uçağı Harekete Geç 

-Malzemelerin yüklenmesinden detay
-Uçağın kalkışından detay
-Yolcu uçağının kalkışından detay
-Personellerden detay

( ANKARA ) ANKARA

- İçişleri Bakanlığı AFAD koordinasyonunda Bangladeş Arakan’da çıkan yangın nedeniyle, Rohingya mültecilerinin sahra hastanesinin kullanılamaz hale gelmesinin ardından yeni Ağır İklim Tipi Sahra Hastanesi gönderildi. AFAD, Sağlık Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Bangladeş’in Cox’s Bazar kentinde Rohignyalıların yaşadığı kampta çıkan yangın sonrasında Türkiye tarafından gönderilen sahra hastanesinin büyük bölümü yangın sonrasında kullanılamaz hale geldi. Türkiye, Rohingyalıların sağlık hizmetleri için önemli rol oynayan hastanenin yenilenmesi için harekete geçti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ‘Afet Eğitim İşbirliği Protokolü’ yaptığı konuşmasında Myanmar zulmünden kaçıp Bangladeş’e yerleşen Rohingyalılara zarar gören sahra hastanesinin yenilenmesi için adım atacaklarını belirtmişti. Askeri kargo uçağı ile Bangladeş’e zarar gören sahra hastanesi yerine Ağır İklim Tipi Sahra Hastanesi gönderildi. Uçakta ayrıca AFAD, TOKİ ve Sağlık Bakanlığı’nda görev yapan 22 personel yer altı. Etimesgut’taki 11. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığında gece saat 02.02'de Bangladeş’e gitmek üzere havalandı.
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