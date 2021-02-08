- Bangladeş’te yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 28 yaralı

-Kaza sonrası olay yeri

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( DAKKA ) DAKKA



- Bangladeş’in Chittagong eyaletinde bir yolcu otobüsü şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı. Bangladeş’in Chandpur eyaletindeki Chandpur-Comilla çevre yolundaki Shahrasti kasabası yakınında şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolcu otobüsü devrildi. Yol kenarındaki kanala düşen otobüsteki 2 yolcu hayatını kaybetti, 28 yolcu ise yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis tarafından yapılan açıklamada, Comilla'dan Chandpur'a giden otobüste yaklaşık 45 yolcunun bulunduğu ve otobüs şoförünün hız sınırını aştığı belirtildi.



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