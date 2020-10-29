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29 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
- Bangladeş’te Fransa karşıtı protestolar devam ediyor - Fransız ürünlerine boykot çağrısı yapıldı

- Bangladeş’te Fransa karşıtı protestolar devam ediyor - Fransız ürünlerine boykot çağrısı yapıldı

-Protestodan görüntüler

( DAKKA ) - Bangladeş’te Fransa karşıtı protestolar devam ediyor- Fransız ürünlerine boykot çağrısı yapıldı DAKKA

Protesto Karikatür İngilizce Peygamber Saldırı 


- Bangladeş’te, Hz. Muhammed'i hedef alan karikatürler ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı ifadelerine yönelik protestolar devam ederken, Fransız ürünlerine boykot çağrısı yapıldı. İslam dünyası, Hz. Muhammed'i hedef alan karikatürleri ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı ifadelerini protesto etmeye devam ediyor. Güney Asya ülkesi olan Bangladeş’in başkenti Dakka başta olmak üzere ülke genelinde Fransa karşıtı gösteriler sürüyor. Geçtiğimiz Cuma günü ülkenin ulusal camisi olan Baitul Mokarram’da toplanan 40 bin kişinin ardından bugün ülkenin en büyük İslami Partisi olan Bangladeş Cemaat-ı İslami de bir protesto yürüyüşü düzenledi.
Yaklaşık 10 bin kişinin yer aldığı yürüyüşe, Cemmat-ı İslami’nin parti üyeleri ve binlerce vatandaş katıldı.
Fransız ürünlerine boykot çağrısı Yürüyüşün ardından Cemaat-ı İslami Genel Başkan Yardımcısı ve eski Milletvekili Profesör Mujibur Rahman yaptığı konuşmada, “Fransa’da, İslam’a ve İslam’ın peygamberine karşı her tür saldırıya devam edilirken, Macron bu saldırıya açıkça destek verdi. İfade özgürlüğü adı altında yapılan bu saldırılara devletin destek vermesi İslam dünyasında ciddi endişeler oluşturuyor. İslam dinine karşı Fransa’nın bu davranışın yanında Fransa’daki Müslümanların camilerinin kapatılması ve orada yaşayan Müslümanlara zulmedilmesi dünyadaki tüm Müslümanları derinden üzdü. Biz Peygamber Efendimize yapılan bu saldırılara ve bunu yapanlara karşı olduklarımızı dile getirmek için buradayız. Fransa, yaptığı alçaklığı kabul edip özür dileyene kadar parti olarak vatandaşlarla birlikte ülkenin her köşesinde Fransa’ya karşı eylemlere devam edeceğiz. Ayrıca maalesef hala Fransa’nın yanında olan İslam ülkeleri var. Onları da buradan seslenerek Fransa’nın ürünlerini boykot etmelerini ve onlarla olan ilişkilerini kesmelerini talep ediyoruz” dedi.
Göstericiler ellerinde Fransa’ya karşı İngilizce yazılan pankartlar taşırken, attığı sloganlar ile diğer Müslüman ülkelerini Fransa'ya karşı eylem düzenlemeye çağırdı.
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