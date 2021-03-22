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22 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Bangladeş’te Arakanlı Müslümanların kampında yangın çıktı

- Bangladeş’te Arakanlı Müslümanların kampında yangın çıktı

Yangından detaylar

( DAKKA ) DAKKA

Patlama Sesi Trol 


- Bangladeş’te Arakanlı Müslümanların yaşadığı kampta çıkan yangında yüzlerce ev küle döndü. Bangladeş’in Cox’s Bazar şehrinde Arakanlı Müslümanların yaşadığı kampta yangın çıktı. Öğleden sonra çıkan yangında kampın E-8 numaralı bloğunun tamamen kül olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri, rüzgar hızının yüksek olması nedeniyle hızla yayılan alevleri kontrol altına almak için saatlerdir çalışmaları sürdürüyor. Yangının çıktığı bloğun sorumlusu Muhammed Tanzim yaptığı açıklamada, “Öğleden sonra aniden alevlerin yükseldiğini gördük. Hepimiz evlerimizden çıkarak sağa sola koşturduk. Rüzgarın hızlı esmesi, yangının daha çabuk yayılmasına neden oldu. Yangının nedenini henüz kesin olarak bilmiyoruz. Ancak şimdiye kadar yüzlerce evin yangından etkilendiğini gördük. Ölü ve yaralılar ile ilgili henüz kesin bilgimiz yok” dedi.
Ukiya Kaymakamı Nizam Uddin Ahmed ise yangının ardından yaptığı açıklamada, “Yangın başlayalı saatler oldu. Çok hızlı yayıldığı için henüz kontrol altına alamadık. Yangını kontrol altına almak için itfaiye ekibinin yanı sıra ek olarak askerler yola çıktı. Bölgede yaşayanları güvenli yerlere götürmeye çalışıyoruz” diye konuştu.
Kampta yaşayan Muhammed Rafiq ise “Öğleden sonra bir patlama sesi duyduk. Biz ilk başta yangını söndürmek için çabaladık. Ancak başaramayınca itfaiye çağırıldı. Orada evimiz yanıyor” şeklinde konuştu.

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