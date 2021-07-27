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- Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların kaldığı kampta heyelan ve sel: 6 ölü
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27 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
- Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların kaldığı kampta heyelan ve sel: 6 ölü

- Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların kaldığı kampta heyelan ve sel: 6 ölü

-Selden görüntüler

Muson Yağmurları İklim Değişikliği Mülteciler Şiddetli Yağış Hükümet 

--Çocuklardan ve ailelerden görüntüler
--Heyelan sonrası görüntü

( DAKKA ) DAKKA

- Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların (Rohingya) kaldığı Cox's Bazar Mülteci Kampı'nda muson yağmurları nedeni ile meydana gelen heyelan ve sellerde ilk belirlemelere göre 3’ü çocuk toplam 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların (Rohingya) kaldığı Cox's Bazar Mülteci Kampı'nda muson yağmurları nedeni ile heyelan ve sel meydana geldi. Bangladeş hükümetinin mültecilerden sorumlu üst düzey yetkilisi Mohammad Shamsud Douza yaptığı açıklamada, meydana gelen heyelan ve sellerde 6 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı. Kamptaki 5 kişinin heyelan sonucu hayatını kaybettiğini aktaran Douza, 1 çocuğun ise sel sularına kapıldığını açıkladı.
Save the Children (Çocukları Kurtarın Vakfı) Bangladeş Ülke Direktörü Onno van Manen yaptığı açıklamada, şiddetli yağış nedeni ile meydana gelen heyelan sonucu bir barınağın toprak altında kaldığını ifade ederek, 2 çocuğun bu heyelan sonucu hayatını kaybettiğin aktardı. Yağışlarda yüzlerce barınağın zarar gördüğünü aktaran van Manen, ailelerin camilere ve okullara sığındığını belirtti.
“Bu gibi kamplar çocukların yaşayıp büyüyeceği bir yer değil” Van Manen, "Bugün Cox's Bazar'daki şiddetli yağış ve sel, Rohingya mültecilerinin ve özellikle çocukların iklim değişikliğinin etkilerine karşı ne kadar savunmasız olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu gibi kamplar çocukların yaşayıp büyüyeceği bir yer değil. Uluslararası toplum uzun vadeli bir siyasi çözüm bulmalı" dedi.
Yaklaşık 1 milyon Arakanlı Müslüman (Rohingya) 2017 yılında Myanmar'daki askeri baskıdan kaçtıktan sonra dünyanın en büyük mülteci yerleşimi olan Cox's Bazar sınır bölgesindeki kamplarda hayatlarını sürdürmeye çalışıyor.
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