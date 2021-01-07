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07 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Bangladeş’te 978 yeni korona virüs vakası tespit edildi

- Bangladeş’te 978 yeni korona virüs vakası tespit edildi

Bangladeş’ten detay

İkinci Dalga 

-Bangladeş sokaklarında görüntü

( DAKKA ) DAKKA

- Bangladeş’te son 24 saatte 978 yeni vaka tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 519 bin 905’e ulaştı. Korona virüsün ikinci dalgası dünya çapında yayılmaya devam ediyor. Güney Asya ülkesi Bangladeş’te son 24 saatte 978 yeni korona virüs vakası tespit edilirken 17 kişi korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü (DGHS), toplam vaka sayısının 519 bin 905’e yükseldiğini açıkladı.
Ülkede toplam can kaybının ise 7 bin 718’e çıktığı ifade edildi. Bangladeş’te en yüksek günlük vaka sayısı 4 bin 19 vaka ile 2 Temmuz’da tespit edildi. Korona virüsten kaynaklanan en yüksek ölü sayısı ise 30 Haziran’da kaydedildi. 30 Haziran tarihinde ülkede 64 kişi korona virüsten hayatını kaybetti.
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