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05 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Bangladeş'te 7 günlük karantina başladı

- Bangladeş'te 7 günlük karantina başladı

Havalimanı ve sokaklardan çeşitli görüntüler

( DAKKA ) DAKKA

Alışveriş Karantina Toplu Taşıma Sokağa Çıkma Yasağı Hükümet 


- Bangladeş'te, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vakaların artması nedeniyle bugün 1 haftalık karantina uygulanmaya başlandı. Bangladeş hükümeti, ülkedeki yeni Covid-19 dalgasını kontrol altına almak amacıyla 1 haftalık karantinaya girdi. Karantina kapsamında alışveriş merkezleri kapatılacak, toplu taşımalar çalışmayı durduracak. Bankalar günde yalnızca iki buçuk saat faaliyet gösterecek. Üretim tesisleri işçilerin ulaşımını sağlamak koşuluyla çalışmaya devam edebilecek. Karantina kapsamında ayrıca 18.00 ve 06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanırken, bazı dükkan sahipleri iş yerlerinin kapatılmasına tepki gösterdi. Bangladeş’te bugüne kadar tespit edilen toplam vaka sayısı 637 bin 364’e toplam can kaybı sayısı 9 bin 266’ya yükseldi.
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