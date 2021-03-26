-Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk



( ANKARA ) ANKARA



- Bangladeş’in bağımsızlığının 50. yılı düzenlenen davetle kutlandı. Kutlamaya Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’ta katıldı.

Bangladeş Büyükelçiliği, Bangladeş’in kuruluşunun 50’inci yıldönümü ve aynı zamanda Bangladeş ulusunun atası Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman’ın 100. doğum yılını nedeniyle özel bir otelde resepsiyon düzenledi.

Düzenlenen resepsiyona Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’ta katıldı.

(ÖMR-



loading...