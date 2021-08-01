- Bangkok’ta yüzlerce araçlık hükümet karşıtı protesto



- Tayland’ın başkenti Bangkok’ta halk arabaları ve motosikletleri ile sokaklara dökülerek hükümet karşıtı protesto düzenledi.

Tayland’da halk Covid-19 salgını karşısında yetersiz kalan politikaları nedeni ile Başbakan Prayut Chan-o-cha’yı istifaya çağırdı. Arabaları ve motosikletleri ile sokaklara dökülen halk, yüzlerce araçlık konvoylar oluşturarak başkentin merkezindeki Demokrasi Anıtı'ndan Don Mueang Havalimanı’na kadar uzanan 20 kilometrelik yolda ilerledi. Kornolar ve müzikler eşliğinde ilerleyen protestocular, seslerini hükümete duyurmaya çalıştı. 47 yaşındaki bir protestocu, "Artık geçimimizi zar zor sağlıyoruz, tüm aile üyelerim etkilendi" ifadelerini kullanarak, "Hükümet aşıları zamanında sağlayamadı ve çoğumuzun henüz aşısı yok. Dışarı çıkmazsak, hükümet bizi görmezden gelecek” dedi.

Başkentin dışında Tak, Khon Kaen, Kanchanaburi, Surat Thani, Nakhon Sawan, Phetchabun ve Nakhon Ratchasima gibi diğer şehirlerde de benzer protestolar düzenlendiği aktarıldı. Nakhon Sawan’daki bir protestocu ise, "Mevcut durumda kimse böyle etkinlikler düzenlemek istemiyor çünkü hepimiz kendi hayatımızı seviyoruz. Ancak Başbakan Prayut Chan-o-cha'nın Covid durumu üzerindeki kötü yönetimine artık dayanamıyoruz" dedi.

Tayland’da yıl sonuna kadar 50 milyon kişinin Covid-19’a karşı aşılanması hedeflenirken, şu ana kadar nüfusun yüzde 21’ine bir doz, yüzde 5,8’ine ise iki doz aşı uygulandı. Ülkede toplam vaka sayısı 615 bin 314’e, toplam can kaybı ise 4 bin 990’a ulaştı.

