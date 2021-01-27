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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Bandırma’nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Bandırma’nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

-BANDIRMA'DA ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI

Soğuk Hava Dalgası Uttu Kar Yağışı Irak 

-- KAR GÖRÜNTÜLERİ
--ARAÇLARIN ÜZERİNDE KARLAR
-- ANA HARTERİN AÇIK OLMASI

( BALIKESİR )- Bandırma’da kar yağışı BALIKESİR

- Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgası ve beraberinde kar yağışı Bandırma'da da etkili oldu. Balıkesir’in Bandırma ilçesine sabah saatlerinde kendini gösteren yağmur yerini kara bıraktı. Sabah saatlerinde başlayan yağmurun ardından kar yağdı. Bandırma ve Edincik Mahallesinin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu. Âîi bastıran kar yağışı etrafı beyaza bürüdü. Hava sıcaklığı sıfırın üzerinde seyrettiği için yerlerde kar fazla tutmadı ve hayatı olumsuz etkilemedi. Ara ara etkisini gösteren kar yağışı evlerin çatıları, araçların üzerlerinde tuttu. Kar yağışı ve soğuk havanın bölgede devam etmesi bekleniyor. (SB-MŞ)
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