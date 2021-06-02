Balyoz kumpası davasında mütalaa



- 'Balyoz planı' davasında kumpas kurulduğu iddiasına ilişkin davada mütalaasını açıklayan savcılık, tutuklu sanık Mehmet Baransu'nun 'Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri yok etme', ve 'Devletin güvenliğine ve siyasal yararına ilişkin bilgileri açıklama' suçlarından 67,5 yıla kadar hapsini istedi. Mütalaada, sanıklar Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur'un 'Devletin güvenliğine ve siyasal yararına ilişkin bilgileri açıklama' 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. 'Balyoz planı' davasında kumpas kurulduğu iddiasına ilişkin 1’i tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada davanın müdahili Suat Aytın ve sanıkların avukatları hazır bulundu. Duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Baransu SEGBİS aracılığıyla bağlandı. Duruşmada mütalaa açıklandı Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, Balyoz davasında yapılan ilk yargılama sonunda 434 sanık hakkında verilen mahkumiyet kararının Yargıtayca onandığı, Anayasa Mahkemesi’ne yapılan başvurunun sonucunda ise ‘hak ihlali’ kararı verilmesi üzerine İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde Balyoz davasında yeniden yargılama yapıldığı ve bu yargılamanın beraatla sonuçlandığı kaydedildi. Mütalaada, sanıklar Mehmet Baransu ile Tuncay Opçin’in birlikte hareket ederek Ergenekon ve Balyoz davalarıyla, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına yönelik operasyonların zemininin hazırlanması ve kamuoyu oluşturulmasına yönelik FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün basın ayağını oluşturdukları belirtildi. Belgelerin orijinallerinin Baransu tarafından yok edildiği iddia edildi Savcılığın mütalaasında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün etkin ve önemli görevler ifa eden, yönetici nitelikte önemli bir üyesi olduğu iddia edilen Tuncay Opçin’in hükümeti ortadan kaldırmak, devlet otoritesini baskı altına almak için TSK’nın kozmik odasında saklanması gereken çok gizli, gizlilik derecesine haiz açık ismi Egemen Harekat Planı olan ve içeriği gereği gizli kalması gereken, ifşası halinde devletin savaş hazırlıklarını, savaş etkinliğini, askeri hareketlerini tehlikeye sokabilecek nitelikte Egemen Harekat Planı’ndaki belge ve bilgileri ele geçirerek FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün amacı doğrultusunda kullanmak için Mehmet Baransu’ya verdiği öne sürüldü. Mehmet Baransu tarafından Taraf gazetesine getirilen belgelerin gazete içerisinde Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur tarafından incelendiğinin anlatıldığı mütalaada, taranan ve çıktısı alınan belgelerin orijinallerinin ise Mehmet Baransu tarafından yok edildiği kaydedildi. Baransu’nun örgüt üyeliğinden ceza aldığı belirtildi Mütalaada, Mehmet Baransu’nun ‘Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri yok etme’, ‘Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri temin etme’ ve ‘Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama’ suçlarından 35 yıl 9 aydan 67,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep edildi. Savcılıkça hazırlanan mütalaada, Baransu hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan Mersin Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılamada ceza aldığı ve bu cezanın onandığını belirterek bu suçtan ceza verilmesi yönündeki talebin reddini istendi. Tutuklu sanık Baransu’nun tutukluluk halinin devamının talep edildiği mütalaada, sanıklar Yasemin Çongar, Ahmet Altan, Yıldıray Oğur’un ise ‘Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama’ suçunda 11 yıldan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. Mütalaada, firari sanık Tuncay Opçin’in dosyasının ayrılması talep edildi. Tutuklu sanık Baransu, mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talep etti. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Baransu’nun tutukluluk halinin devamına karar verdi. Baransu’nun savunma süresinin 10 saat ile sınırlandırılmasına karar veren mahkeme, duruşmaya sanıkların savunmalarını hazırlaması için 18-19 Ekim’e erteledi. İddianameden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıklar Mehmet Baransu ile Tuncay Opçin'in 35 yıl ile 75 yıl, Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur'un ise 20 yıl ile 52.5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianamede, FETÖ tarafından kurgulanan sahte dijital delillerle bazı askerlerin tasfiye edilip, bu örgüte bağlı askerlerin TSK'ya yerleştirildiği, sanıkların da bu amaca hizmet ettikleri belirtiliyor.

