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Balya yüklü traktörün tehlikeli yolculuğu
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5 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Balya yüklü traktörün tehlikeli yolculuğu

Balya yüklü traktörün tehlikeli yolculuğu

Traktör, yükünün altında kayboldu

Aşı Altın Karahisar Cep Telefonu 

--Balya yüklü traktörün tehlikeli yolculuğu

( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde aşırı şekilde saman balyaları yüklenen traktörün trafikte ilerlemesi tehlike oluşturdu. Şuhut'ta karayolunda ilerleyen aşırı saman balyası yüklü traktör görenleri adeta şaşkınlığa uğrattı. İlerleyen samam balyası yüklü traktör sürücüsü hem kendi hayatını hem de diğer sürücüler için tehlike oluşturdu. Sürücünün saman balyası yüklü traktör ile seyir halinde ilerlerken ki hali diğer sürücüler tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntüleri çeken sürücü Hacı Kurt, durumun trafikte çok tehlike oluşturduğunu söyledi.

(RD-
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