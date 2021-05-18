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18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Balya’daki yangın havadan görüntülendi

Balya’daki yangın havadan görüntülendi

Balya'daki orman yangınının havadan görüntüleri

( BALIKESİR ) - BALIKESİR

Ormanlı Orman Yangını Helikopter 


- Balıkesir’in Balya ilçesine bağlı Müstecap kırsal mahallesine yakın Çamköy mevkiinde öğle saatlerinde çıkan orman yangını devam ederken, ormanlık alandaki yangın helikopterden görüntülendi. Yangının kısıtlı bir alanda duman şeklinde devam ettiği görülürken, yangına Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 3 helikopter, 4 su tankeri ve 13 arozöz ile Balıkesir İtfaiye Daire Başkanlığına ait yangın söndürme araçlarıyla müdahale edildi. Balya Belediye Başkanı Orhan Gaga’nın da olay yerine giderek incelemelerde bulunduğu orman yangınını söndürme çabaları devam ediyor. (ÖK-MŞ)
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