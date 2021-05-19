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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Baltalı sopalı kavgada 5 kişi yaralandı

Baltalı sopalı kavgada 5 kişi yaralandı

olay bölgesinde jandarma ve ambulanslar

( BARTIN ) - BARTIN

İlk Müdahale Arazi Anlaşmazlığı Jandarma Gesi Saldırı 


- Bartın’ın Ulus ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle başlayan kavgada taraflar birbirlerine balta ve sopalarla saldırıda bulundu. Kavga sonucu 5 kişi yaralandı. Olay Ulus ilçesine bağlı Elmacık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre T.A. ve kuzeni A.A. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma başladı.
Kavgaya dönüşen tartışmaya her iki taraftan aile bireyleri de dahil oldu. Balta ve sopalarında kullanıldığı kavgada H.A., S.A., N.K., F.K. A.A. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve 112 ekipler sevk edildi. Yaralılar 112 ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken T.A. ve E.A.’nın gözaltına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (BB-
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