Baltalı ‘park yeri’ kavgasında Özçelik kardeşlerden 2’si tahliye edildi

--Olay anına ilişkin arşiv kamera görüntüleri (18-19 Ekim 2020 tarihli)



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Avcılar’da park yeri meselesi nedeniyle çıkan tartışmanın baltalı kavgaya dönüştüğü olaya ilişkin davada sanık Mesut ve Murat Özçelik hakkında tahliye kararı verildi.

Diğer sanık Cemal Özçelik’in ise tutukluluk halinin devamına hükmedildi.Avcılar Yeşilkent Mahallesi’nde ‘park yeri’ meselesi yüzünden çıkan tartışmanın bir anda baltalı mahalle kavgasına dönüştüğü olayın sanıkları Mesut, Cemal ve Murat Özçelik kardeşlerin yargılandığı duruşmada iki kardeş hakkında tahliye kararı verildi.

Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Cemal, Murat ve Mesut Özçelik ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Cemal Özçelik, “Biz müştekiler yüzünden evimizden taşınmak zorunda kaldık. Karşı tarafa saldırıda bulunan biz değiliz. Üç kardeş cezaevindeyiz. İş yerimiz kapalı olduğundan evimize bakan yok. Mağdur durumdayız” diyerek tahliyesini talep etti.Sanık Mesut Özçelik, “Öncelikle böyle bir olaya istemeyerek de olsa katıldığım için çok pişmanım. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı. Sadece eşya bırakmak için olay yerindeydik. Girişimiz engellenip, müştekinin eniştesi bize küfür edince olaylar bu noktaya geldi. Şahısların bizimle dertleri nedir anlamış değilim. Karşı taraftakiler aslında hazırlıklıydı. 7,8 aydır tutukluyuz. İş yerimiz kapalı çok mağdur durumdayız. Tahliyemi talep ediyorum” dedi.

Kardeşlerinin söylediklerini tekrarlayan Murat Özçelik, “Bu olay karşı tarafla yaşanan ikinci olaydır. İlk olayda annemin bacağı kırıldı ve kardeşim Cemal’in kolu kırıldı. Mahkemeye başvurduk, karşı taraf ceza aldı. Başımız belaya girmesin diye evimizi, ocağımızı terk ettik. Maddi manevi büyük zararlar gördük. Halen de toparlanmış değiliz. Karşı tarafın saldırısına ve hakaretlerine maruz kaldık. Kendimizi korumak için böyle bir olaya karıştık. Yoksa biz işinde gücünde insanlarız” savunmasında bulundu.Katılan avukatı Kahraman Karaoğlan, “Müvekkilim halen sağlığına kavuşmuş değil, sorunlar yaşıyor. Kamera görüntülerine rağmen sanıklar hala yalan beyanlarda bulunuyorlar, pişmanlık göstermiyorlar” diyerek tutukluluk hallerinin devam etmesi yönünde savunma gerçekleştirdi.Mahkeme heyeti, sanıklar Mesut ve Murat Özçelik hakkında tutuklu bulundukları süreyi göz önünde bulundurarak adli kontrol tedbirlerinin uygulanarak tahliyesine, diğer sanık Cemal Özçelik’in ise tutukluluk halinin devamına hükmetti.İddianamedenBakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Avcılar'da 18 Ekim 2020'de müşteki Mevlüt Çakır'ın daha önceden aralarında husumet bulunan sanıklar Cemal, Mesut ve Murat Özçelik’in garajlarının önüne aracını park etmesi nedeniyle Çakır ve sanıklar arasında kavga çıktığı belirtildi. Sanıklardan Cemal Özçelik’in olay esnasında elinde bulunan balta ile diğer sanıklar Murat ve Mesut Özçelik'in ise sopalarla müşteki Mevlüt Çakır'ı hayati bölgesine gelecek şekilde darp ettikleri anlatıldı.Savcılık, sanıklar Cemal Özçelik, Mesut Özçelik ve Murat Özçelik hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmalarını istemişti.

