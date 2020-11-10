Baltalı Gölü’nde içme suyu için inceleme yapıldı

-ekipler test amaçlı su alırken detay

-ekipler suları taşırken detay

-deniz turgut röportaj



( UŞAK ) - UŞAK



- Uşak Belediyesi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle Baltalı Gölünde incelemelerde bulundu. Uşak Belediyesi, ülkemizdeki doğal su kaynakların ve içme suyunun her geçen gün azalarak gelecek için bir tehdit unsuru haline gelmesiyle birlikte harekete geçti. Belediye ekipleri, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle birlikte olan kuraklık konusunda çeşitli önlemler almak amacıyla içme suyu alanlarını genişletmek için çeşitli çalışma faaliyetleri düzenledi.

Çalışmalar kapsamında içme suyu kaynağı sağlamak amaçlı Uşak Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü tarafından Baltalı Gölü’nde çalışma gerçekleştirilerek, Baltalı Gölündeki suyun içme suyu olarak kullanılıp kullanılamayacağı konusunda çeşitli ölçümler yapıldı. Çalışmaları yerinde takip eden Uşak Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürü Deniz Turgut, Uşak’ta bir tane içme suyu barajı bulunduğunu ifade etti.

Turgut, “Bildiğiniz üzere Küçükler barajı olarak adlandırdığımız barajımız hem içme suyu temin etmekte hem de tarımsal sulamada kullanılıyor. Şehrimizde içme suyuna yönelik olarak faydalanabileceğimiz başka bir barajımız maalesef bulunmuyor” dedi.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın’ın talimatıyla çalışmalara başladıklarını belirten Turgut, “Bu suyu buradaki halkımıza, bu havzaya, bu bölgeye nasıl kazandırabiliriz diyerek yola çıktık. Uşak İtfaiyesinden de personelimizin eşlik ettiği ekiplerimiz burada yaptıkları çalışmayla halkımıza ve havzaya daha verimli bir su kaynağı daha bulmak için çaba sarf ediyor” ifadelerini kullandı. Deniz Turgut, göletten örnekler alındığını ve laboratuvarlarda yapılacak olan ölçümlerin arından suyun değerine bakılacağını ve rapor haline sunulacağını belirtti.

“Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nden büyük destek” Çalışmaya katılan Uşak Belediyesi ekiplerine teknik ve lojistik destek sağlamak amacıyla bölgeye gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Havza Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli Çevre Mühendisi Ömer Ensar Kovar ise, bölgede yaptıkları inceleme sonucunda buradaki barajın belirli noktalarından gerekli parametreleri ölçmek için on iki adet numune aldıklarını söyledi.



Kovar; “Aldığımız numunelerin yerinde ölçüm metotlarıyla PH’ına sıcaklığına ve iletkenliğine baktık. Çözülmüş oksijen değerlerini de kaydettik. Akredite olan laboratuarımıza numunelerimizi götürmek için yola çıkacağız. Bunların haricinde bu barajın hidroloji, hidrojeoloji yapılarını inceleyip gerekli bilgileri düzenleyerek Uşak Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerindeki arkadaşlarımıza bildireceğiz” dedi.

Şu ana kadar edindikleri izlenimin mevcut alandaki suyun Ph değerinin normal içme suyu standartlarında olduğunu gördüklerini ifade eden Kovar; “Çözdürülmüş oksijenin de iletkenliğinin ve sıcaklığının normal olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

(KK-MB-Y)



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