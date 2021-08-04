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Balta girmemiş fesleğen ormanları alevlere teslim oldu
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4 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Balta girmemiş fesleğen ormanları alevlere teslim oldu

Balta girmemiş fesleğen ormanları alevlere teslim oldu

YANGINDAN GENEL VE DETAY GÖRÜNTÜLER

( MUĞLA ) - MUĞLA

Orman Yangınları Yangın Devam Eden Orman Yangınları Orman Yangını 


- Muğla'da bir haftadır devam eden orman yangınları ilin 6 ilçesinde değişik noktalarda devam ediyor. Milas ilçesinde değişik noktalarda başlayıp devam eden alevler fesleğen yaylasındaki balta girmemiş ormanlara ulaştı. Saat 16:00 sıralarında rüzgarın da etkisi ile arka dağda devam eden orman yangını Fesleğen Yaylası'na ulaştı. Hızla büyüyen yangında alevler onlarca yıllık çam ağaçlarını yaktı geçti. Alevlerin Fesleğen'deki yerleşim yerlerine doğru ilerlediği belirtilirken bölgede ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor. (EA-İK-
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