--Kemal Çetin röportaj

--Berensu'nun kemanıyla eşlik etmesi

--Berensu keman çalması ve röportajı

--Vatandaş röportajları

--Vatandaşlardan detay

--Vatandaşların cep telefonuyla görüntü alması

--Türk bayrağı ile selam veren çocuk



( ISPARTA ) Balkonundan verdiği 19 Mayıs konseriyle komşuları ve yoldan geçenlere müzik ziyafeti yaşattı ISPARTA



- Isparta’da müzisyenlik yapan Kemal Çetin, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla balkonuna kurduğu müzik sistemi ile komşuları ve vatandaşlara konser verdi. İstasyon Caddesi üzerinde ikamet eden müzisyen Kemal Çetin, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı evinin balkonundan verdiği konserle kutladı. Balkona müzik sistemi kuran Çetin, komşuları ile yoldan geçen vatandaşlara müzik ziyafeti yaşattı. Vatandaşlar da şarkılara eşlik ederek, ellerindeki cep telefonlarıyla bu anları ölümsüzleştirdi. Berensu kemanıyla eşlik etti Kemal Çetin’e balkon konseri sırasında 10 yaşındaki Berensu Kocaoğlu da kemanıyla eşlik etti. 1 yıldır keman çaldığını belirten Kocaoğlu, “Milli bayramda evde, balkonda konser verdiğim için çok mutluyum” dedi.

“Müzik evrenseldir” Kemal Çetin, müziğin insanları güzelleştirdiğini belirterek, müziksiz bir yaşam düşünemediğini söyledi.



Çetin, “Evrenseldir müzik, herkese ilaç gibidir, motive eder. Bu tür bayramlarda ve güzel günlerde etkinlikler yapıyorum. Balkon konserleri İstasyon Caddesi’nin etkinlikleri gibi oluyor. Cadde sakinleri ve Isparta’mız bunu çok benimsedi. Ben de sevildiğimi hissediyorum” dedi.

“Güzel günler bizi bekliyor” Pandemi nedeniyle vatandaşların sıkıntılı günler yaşadığını ifade eden Çetin, “Bunları atlatacağız. Halkımız çok duyarlı. Biz çok badireler atlattık. Bunları da atlatacağız. Güzel günler bizi bekliyor” dedi.

“İstek gönderenler oluyor” Çetin, pandemi sürecinde doğaçlama konser vermeyi düşündüğünü ve bu kapsamda 8 etkinlik gerçekleştirdiğini belirterek, “Komşular da özel günlerde soruyorlar, ne zaman yapacağız diyor. Onlar da eşlik ediyor ve istek gönderiyorlar. Fazla rahatsız etmeden dozunda yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

“Katılalım, eşlik edelim istedik” Kemal Çetin’in balkon konserini dinleyenler de memnuniyetlerini dile getirdiler. Yoldan geçerken müzik seslerini duyduklarını belirten vatandaşlar, “Katılalım, eşlik edelim istedik. Güzel düşünülmüş. Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere, gençliğe armağan ettiği cumhuriyeti ileriye taşıma gayretindeyiz. İnşallah daha coşkulu bayramlarda yine bir araya geliriz” dediler. (ASA-

