Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Balkondan husumetlilerine kurşun yağdırdı, araç delik deşik oldu

Balkondan husumetlilerine kurşun yağdırdı, araç delik deşik oldu

Kurşunlanan araç, detaylar, insanlar, polis müdahale

Polis Müdahale Akalan Kurşun Gözaltı Kaçış 

-Yakalanan şüpheli araca bindirilmesi

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir şahıs husumetli olduğu kişilerin aracına balkondan av tüfeği kurşun yağdırdı. Attığı kurşunlar aracı delik deşik ederken, olayda kimsenin yaralanmaması teselli kaynağı oldu.Edinilen bilgiye göre, olay 15:00 sıralarında Kapıcıbaşı Caddesi'nde 92. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet N. (40) isimli kişi, husumetli olduğu Onur Y. (33) ve amcası Reşat Y. (51) ile görüştükten sonra bilinmeyen nedenle tartıştı. Ardından evine gidip aldığı av tüfeği ile balkondan Onur Y.’nin Kartal marka aracına kurşun yağdırmaya başladı.
Kurşunlar aracı delik deşik ederken, lastiklerini patlattı. Şans eseri olayda herhangi bir kişi yaralanmadı. Caddede büyük panik ve kaçışma yaşandı. Olaya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri müdahale etti. Şüpheli Ahmet N. polis tarafından ikna edilerek gözaltına alınırken, tek kırma av tüfeğine ise el konuldu. Olayla ilgili araştırma sürüyor.
İlgili Foto Galeriler
Kenya polisinden sert müdahaleKenya polisinden sert müdahale
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement