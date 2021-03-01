Balkondan düşerek hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı

-CENAZEDEN GÖRÜNTÜ -CENAZE NAMAZININ KILINMASI -HELALLİK ALINMASI
( ZONGULDAK ) ZONGULDAK
- Bursa’da evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden Eren Çelik memleketi Zonguldak’ta düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Bursa’da anahtarlarını kaybettiği için balkondan evine girmeye çalıştığı sırada dengesini kaybederek beton zemine düşerek hayatını kaybeden 33 yaşındaki Eren Çelik memleketi Zonguldak’ta düzenlenen törenle son yolcuğuna uğurlandı. Acılık Hz. Camii'nde düzenlenen törene Eren Çelik’in yakınları ve sevenleri katıldı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çelik’in cenazesi Kırat Mezarlığı'nda toprağa verildi. (SÖ-
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