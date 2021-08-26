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Balkondan düşerek hayatını kaybeden emekli öğretmen son yolculuğuna uğurlandı
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26 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Balkondan düşerek hayatını kaybeden emekli öğretmen son yolculuğuna uğurlandı

Balkondan düşerek hayatını kaybeden emekli öğretmen son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze namazından görüntüler

Çilingir Emekli Öğretmen Cenaze Öğretmen Cenaze Namazı 

-Duaların edilmesi
-Helallik alınması
-Namazın kılınması
-Cenazenin araca taşınması
-Arşiv-
-Ölen öğretmenin fotoğrafı

( ERZURUM ) ERZURUM

- Erzurum’da dün anahtarı evinde unutan ve çağırdığı çilingiri beklemeden üst komşusunun evinin balkonundan beline bağladığı halatla kendi balkonuna inmeye çalıştığı sırada halatın çözülmesi üzerine 3. kattan zemine düşerek hayatını kaybeden emekli öğretmen Reşat Coşkun son yolculuğuna uğurlandı. Edinilen bilgilere göre olay dün 11.00 sıralarında Palandöken ilçesi Yunus Emre Mahallesi Osman Bektaş Caddesinde meydana geldi. 53 yaşındaki Reşat Coşkun dışarıdan evine geldiği sırada anahtarı içeride unuttuğunu fark etti. Çilingir çağıran Coşkun çilingirin gelmesini beklemeden üst komşusunun evine çıkarak balkondan halatla kendi evinin balkonuna geçmeye çalıştı. Beline bağladığı halatla balkondan sarkan adam halatın çözülmesiyle birlikte 3. kattan zemine düşerek olay yerinde hayatını kaybetti. Coşkun’un cenazesi bugün Narmanlı Cami'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığına defnedildi. Cenaze namazına Coşkun'un akrabaları ve sevenleri katıldı.

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