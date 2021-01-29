Balkondan düşen galerici hayatını kaybetti



- Gaziantep'te sigara içmek için üçüncü kattaki evinin balkonuna çıkan genç bir galerici, kaygan balkonda dengesini kaybedip düştükten sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, dün gece saatlerinde Gaziantep'in Nizip ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, gece saatlerinde sigara içmek için üçüncü kattaki evinin balkonuna çıkan galerici Cebrail K. (29), yoğun yağmur nedeniyle kayganlaşan zeminde dengesini kaybederek aşağı düştü. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Cebrail K.'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Talihsiz adam, Nizip Devlet Hastanesi'nde doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Cebrail K.'nin cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



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