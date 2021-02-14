Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Balkonda mahsur kaldı, imdadına itfaiye merdiveni yetişti

Balkonda mahsur kaldı, imdadına itfaiye merdiveni yetişti

Tokat'ta balkonda mahsur halan kedinin çaresizliği

İtfaiye Merdiveni Mahsur Kaldı İtfaiye Aracı İtfaiye Eri Harekete Geç 

-İtfaiye ekibinin olay yerine gelmesi
-Balkona yangın merdiveni uzatılması
-İtfaiye erinin kediyi yakalamaya çalışması
-Kedinin korkarak yangın merdivenine yönelmesi
-Kedinin yangın merdiveninden hızla inerek kaçması

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat’ın Turhal ilçesinde balkonda mahsur kalan kedi itfaiye merdiveni ile kurtarıldı. Yavuz Selim Mahallesi'nde bir apartmanın 3. katındaki balkondan kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Turhal Belediyesi itfaiye ekipleri kediyi kurtarmak için harekete geçti. Kedinin bulunduğu kattaki evde kimsenin olmaması nedeniyle itfaiye aracı ile balkona yangın merdiveni uzatıldı. Balkon çıkarak kediyi yakalamaya çalışan itfaiye eri zor anlar yaşadı. Korkarak sağa sola kaçan kedi balkona uzatılan yangın merdivenine yöneldi. Merdivenden inen kedi itfaiye aracından atlayarak uzaklaştı. Kameralara yansıyan o anlar görenleri gülümsetti.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Gaziantep'te korkutan tüp patlamasıGaziantep'te korkutan tüp patlaması
Samsun MedicalPark Hastanesi'nde Yangın!Samsun MedicalPark Hastanesi'nde Yangın!
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı