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28 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Balkona hava almaya çıktı, kendini bir anda yerde buldu

Balkona hava almaya çıktı, kendini bir anda yerde buldu

Hastaneden görüntü

İlk Müdahale Gesi Sağlık Ekipleri 

-yaralının getirilmesi
-detay

( BURSA ) BURSA

- Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda birinci kattaki balkondan aşağı düşen bir kadın ölümden döndü.Edinilen bilgiye göre, olay Yeni Mahalle'de meydana geldi. İddiaya göre, balkona hava almaya çıkan Selfinaz K. isimli kadın bir anda dengesini kaybedince kendisini yerde buldu. Bağırma sesleri üzerine balkona koşan talihsiz kadının ailesi şok oldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Selfinaz K. tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.
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