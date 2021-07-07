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- Balkona çıktı, şaşkınlığını gizleyemedi
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7 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Balkona çıktı, şaşkınlığını gizleyemedi

- Balkona çıktı, şaşkınlığını gizleyemedi

-Balkondaki yavru baykuştan telefon görüntüsü

( SİVAS ) Balkona çıktı, şaşkınlığını gizleyemedi- Sivas’ın Suşehri ilçesinde yaşayan bir vatandaş balkona çıktığında karşılaştığı hayvan nedeniyle şaşkınlığını gizleyemedi SİVAS

Kamera Cep Telefonu Hayvan 


- Sivas’ın Suşehri ilçesinde yaşayan bir vatandaş balkona çıktığında karşılaştığı hayvan nedeniyle şaşkınlığını gizleyemedi Sivas’ın Suşehri ilçesinde görülen yavru baykuş şaşkınlığa neden oldu. Zülkif Kefli Demir hava almak için evinin balkonuna çıktığında tanımlayamadığı kuşu gördü. Şaşkınlık yaşayan Demir hemen cep telefonuna sarıldı. Cep telefonunun kamerasına açan Demir, kayda girerek hayvanın videosunu çekti. Hayvana yakınlaşan Demir, ilk başta tanımlayamadığı hayvanın yavru bir baykuş olduğunu anladı. Daha sonra korkan yavru baykuş uçarak yola düştü. Yavru baykuşu yakalayan Demir doğa koruma ekiplerine teslim etti. (MTA-GF-Y)
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