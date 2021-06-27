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27 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
Balkona çıkan bebek korkuluklardan düşerek hayatını kaybetti

Balkona çıkan bebek korkuluklardan düşerek hayatını kaybetti

balkondan görnütü

İlk Müdahale Hastane Küçük Kız Cenaze Korkuluk 

-evden görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Avcılar'da Mustafa Kemal Mahallesi’nde, binanın dördüncü katındaki balkona çıkan 1 yaşındaki bebek, korkuluklardan düşerek hayatını kaybetti. Olay, geçtiğimiz Cuma günü öğle saatlerinde Avcılar Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Demet Sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Almanya'da çalışıp, Avcılar’a yerleşen çift, Kayınbaba Polat Irmak’ın evinde yaşamaya başladı.
İki çocuğu olan ailenin en küçük kızı Lina, balkona çıkıp dışarıyı seyretmeye başladı.
Çocuk bir süre sonra balkonun korkuluklarından bahçeye düştü. 1 yaşındaki bebeğin düştüğünü fark eden komşuları bağırmaya başladı.
Aşağı inen minik kızın dedesi Polat Irmak, kanlar içinde kalan torununu kendisine ait araçla, yakındaki bir hastaneye götürdü. 1 yaşındaki kıza ilk müdahale burada yapıldı. Ancak durumunun ağır olması nedeniyle 1 yaşındaki Lina Akbayin, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Minil Lina yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden minik kızın cenazesi Tunceli’ye götürülerek toprağa verildi.

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