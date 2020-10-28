Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Balkanlardan gelen atalarının mirasını hala sürdürüyorlar

Balkanlardan gelen atalarının mirasını hala sürdürüyorlar

-Çömlek yapımı detay

Çömlekçi Ocaklar Sayılar Uttu Hediyelik Eşya 

--Yapılan rop.
--Çömlek işlenmesi
--Detaylar

( BİLECİK ) -- Eski usul çömlekçi çarkında üretim yapanların sayısı artık hayli azaldı- Kınık Köyü’nde 130 yıldır çömlek ocakları çalışıyor, bacalar tütüyor- Bıkmadan ilk aşkla sanatını eski usulle icra eden yarım asırlık çömlek ustası Osman Menteş;-"Üretimin çoğunluğu pres veya dökümle yapılıyor, tornada çömlekçi çarkında üretim çok azaldı" BİLECİK

- Bilecik’in Pazaryeri'ne ilçesine uzun yıllar önce Balkanlardan göç edenlerle birlikte yapımına başlanılan çömlekçilik sanatı hala sürdürülürken, pres veya döküm dışında eski usulle çarkla üretim yapanların sayısı hayli azaldı. İlçenin Kınık Köyü’ne 130 yıl önce atalarının göç etmesi ile başlayan çömlekçi sanatı ile uğraşan köylülerin çoğunluğu geçimini topraktan sağlıyor. Çömlek ustalarının büyük bir emek ve özveri ile çamura şekil verdikleri Kınık köyünde eskiden her evde bir usta, her evde bir çömlek ocağı bulunuyordu. Son zamanlarda köydeki gençlerin büyük şehirlere göç etmesiyle çömlek ocaklarının sayıları azalsa da Kınık köyünde çömlek çarkları hala sanat için dönüyor. Hayallerini çamur ile şekillendiren ustalar testi, güveç, çaydanlık, cezve, fincan, saksı, hediyelik eşya olmak üzere birçok ürünü yapmaya ilk aşkla devam ediyorlar. "Şuan 20 atölye varsa bunların 8 veya 9 tanesi tornada çömlekçi çarkında üretim yapıyor" 53 yıldır çömlek ustalığı yapan Osman Menteş, köylerinde eskisi gibi çömlek işiyle uğraşan kalmadığı söyleyerek, "Kınık köyümüzde 130 yıldır bu çömlekçilik işi yapılıyor. Eskiden köyümüzdeki atölye sayısı 70-80 adetti. Aşağı yukarı köyde her evin bir atölyesi vardı. Şimdi artık bu meslek kaybolmaya yüz tuttu. Şuan 20 atölye varsa bunların da 8 veya 9 tanesi tornada çömlekçi çarkında üretim yapıyor. Geri kalan kısım pres veya dökümde yapıyor bu işi. Geriden çömlekçi yetişmiyor artık" dedi.
(CKT-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Belgrad Ormanı Doldu Taştı!Belgrad Ormanı Doldu Taştı!
Atatürk'ün Bilinmeyen FotoğraflarıAtatürk'ün Bilinmeyen Fotoğrafları
Türkiyeyi Yıkan 17 Ağustos Depreminin Acı GörüntüleriTürkiyeyi Yıkan 17 Ağustos Depreminin Acı Görüntüleri
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı